2020/12/23 | 10:48 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تظاهرات البصرة

فوتو: ارشيف

منذ 23 دقیقة

290 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

أفاد مصدر امني، الأربعاء، بقيام عاملين ضمن الـ30 ألف وظيفة في البصرة بإغلاق بوابة بئر 20 المؤدية في موقع البرجسية النفطي، كما قطعوا الطريق الرابط بين الشركات النفطية والبرجسية باتجاه الزبير ومحافظة ذي قار، وذلك احتجاجا على ما وصفوه بتسويف مطالبهم المتمثلة بصرف مستحقاتهم المتأخرة منذ أشهر.

وذكر المصدر في تصريح صحفي، تابعه ديجيتال ميديا إن آر تي، اليوم، 23 كانون الأول 2020، ان "العشرات من المركبات تتكدس على جانبي الطريق المؤدي إلى ذي قار قرب بئر 20 نتيجة قطعه من قبل المتظاهرين ومنعهم مرور المركبات، حيث أكدوا أن هناك وقفات تصعيدية أخرى سيقومون بتنظيمها أمام مواقع الشركات النفطية في حال لم تنفذ مطالبهم".

وأضاف ان "الموظفين المتظاهرين أقدموا على قطع طرق بئر 20 وبوابة البرجسية في محافظ البصرة، احتجاجا على عدم صرف المستحقات المالية".

وكان عدد من "أصحاب الـ 30 ألف درجة وظيفية"، في محافظة البصرة، تظاهروا الأحد الماضي وحاصروا عددا من المنشآت للمطالبة بإطلاق مستحقاتهم المتأخرة.

ورفع المتظاهرون عددا من المطالب، بينها دفع مستحقاتهم، وتحوليهم إلى عقود حكومية، ليحاصر المحتجون عددا من المنشآت كجزء من الضغط الاحتجاجي عليها لتلبية متطلباتهم.

ر.إ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البصرة.. تظاهرات احتجاجية وقطع طرق مؤدية لحقول نفطية (صور)) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البصرة.. تظاهرات احتجاجية وقطع طرق مؤدية لحقول نفطية (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).