رئيس كتلة: مجاملات سياسية تعرقل تطبيق قرار اخراج القوات الأميركية

2020/12/23 | 10:49 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..أبدى رئيس كتلة بابليون النيابية أسوان الكلنداني ، الأربعاء، اسفه لعدم تطبيق قرار مجلس النواب بإخراج القوات الأمريكية من العراق، مشيرا الى أن بعض القوى السياسية لا ترغب بإخراج القوات الأمريكية من العراق في الوقت الحاضر.وقال الكلداني في تصريح لـ/المعلومة/، إنه “مضى عام على تصويت مجلس النواب على قرار يلزم الحكومة العراقية بإخراج القوات الأجنبية”، مبينا أن “الأغلبية النيابية الرافضة للوجود الأمريكي ابلغت بشكل رسمي حكومتي عبد المهدي والكاظمي بتطبيق قرار مجلس النواب بإخراج جميع القوات الأجنبية وعلى رأسها الامريكية”.وأضاف، أن “هنالك مجاملات من بعض القوى السياسية التي لديها ارتباطات خارجية بعدم تطبيق قرار جدولة انسحاب المحتل الأمريكي من العراق”.وكان رئيس تحالف الفتح هادي العامري دعا امس الثلاثاء، الحكومة العراقية إلى الايفاء بما وعدت به من حسم ملف اخراج القوات الأمريكية وتنفيذ قرار مجلس النواب.



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