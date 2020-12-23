عقد على الانتفاضات الشعبية المفتوحة - عديد نصار

2020/12/23 | 10:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عديد_نصار مر عقد كامل على انطلاق شرارة الانتفاضات والثورات الشعبية في البلاد العربية، حيث انطلقت من ذات ريف منسي في نواحي تونس حين أضرم شاب النار في جسده ردا على التمادي في إفقاره وإذلاله.



هذا الافقار وهذا الاذلال اللذان توحدت فيهما جميع شعوب البلاد العربية جعلا ساحاتها مادة سريعة الاشتعال حاضرة له، سرعان ما تلقفت الشعلة التي انتقلت من سيدي بوزيد الى كافة المدن التونسية وصولا الى قلب العاصمة تونس ثم انتشر ل ......





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