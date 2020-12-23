بمناسبة مرور عام على مسلسل الموت لثورة الجوع والغضب التشرينية (نصوص نثرية) - فلاح أمين الرهيمي

2020/12/23 | 10:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فلاح_أمين_الرهيمي نقف الآن دقيقة في حداد حجري، حزناً على روح شهيد كان هذا لدقيقة ..



ولتكن ألف دقيقة ..



ما الذي تصنعه ألف دقيقة ..!!؟؟أو تسويه دقيقة ..



في ضبابية جيل ..



وسمته بدماء الشهداءغير أن نتضرع لله ..



ونبكي ..



ونصلي ..



ونطيل بالدعاءونسأل المولى بأن يلهمنا ..



وأهله ..



وأصدقائه ..



الصبر الجميلوبأن يسكن موتانا ..



الجنان ..



وأن يرزقنا حسن المآبوبهذا نتقي سخرية الشهداء ..



وسخط المظلومين ......





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