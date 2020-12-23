الاستخبارات تلقي القبض على 4 دواعش في كركوك

2020/12/23 | 10:52 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الاربعاء، عن القاء القبض على اربعة ارهابيين في محافظة كركوك.وقالت الوكالة في بيان، ان “مفارزها تمكنت من القاء القبض على اربعة ارهابيين في ناحية الرياض بمحافظة كركوك مطلوبين وفق احكام المادة ٤ ارهاب لانتمائهم لعصابات داعش الارهابي والذي عملوا على تقديم الدعم اللوجستي من مواد غذائية ومستلزمات طبية وادوية وملابس واجهزة اتصال لعناصر داعش المتواجدين داخل احد الاوكار في وادي زغيتون”.وأضافت انها “اتخذت بحقهم الاجراءات القانونية”.

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