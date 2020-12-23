الخارجية الأميركية: مستمرون في دعم الإعلام الحر بالعراق

2020/12/23 | 11:19 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 15 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اكد وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو، الاربعاء، استمرار واشنطن في دعم الإعلام الحر في العراق عموما، وذلك عقب اجرائه مكالمة هاتفية مع رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني.

وكتب بومبيو في تغريدة على تويتر تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي" (23 كانون الاول 2020): "اشكر تعاون رئيس وزراء الاقليم ونؤكد على استمرار الولايات المتحدة في دعم الاعلام الحر في العراق في ضوء اتفاقية التعاون الاستراتيجي بيع اميركا والعراق".

وفي وقت لاحق قال رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني في تغريدة، "اشعر بالسعادة لتأكيدنا مع وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو في اتصال هاتفي على أهمية تنمية العلاقات بين إقليم كوردستان وأميركا، واهمية أن تكون للولايات المتحدة الأميركية والأمم المتحدة مشاركة فاعلة وعلى مستوى عال في حل المشاكل والتوصل إلى اتفاق بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية قائم على أساس الدستور".

وبشأن الإتصال الهاتفي ذكرت وزارة الخارجية الاميركية في بيان، ان "الجانبين بحثا المشاكل بين حكومتي اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية ومعوقات استقرار الوضع الأمني في المنطقة، وتخفيف التوترات على الحدود بين إقليم كوردستان وسوريا، وأهمية تنفيذ اتفاق تطبيع أوضاع سنجار كي يعود النازحون إلى ديارهم".

وقد اكدت وزارة الداخلية في اقليم كوردستان بعد الاتصال، عدم صدور اي قرار من قبلها لإغلاق مكاتب ان ار تي في مدينة اربيل .

واضافت، ان "رئيس وزراء اقليم كوردستان اصدر اوامر لجميع الوزارات والاطراف ذات الصلة، لإحترام جميع القنوات الاعلامية ضمن الاطر القانونية، للقيام بأعمالهم بكل حرية".

ويأتي توضيح داخلية اقليم كوردستان بعد قيام قوة امنية خلال وقت متأخر من ليلة اول امس، بمداهمة مكتب قناة ان ار تي في اربيل ، والطلب من الموظفين اغلاق المكتب.

من جهته قال المدير العام للمطبوعات و الاعلام في وزارة الثقافة في اقليم كوردستان، ان "وزارة الثقافة غير مسؤولة عن اغلاق مكتب ان ار تي في اربيل ، ولا يعلمون شيئا عن هذا الموضوع، وفي حال صدور اي قرار فانه يوجه الى قناة ان ار تي وليس لمكاتب القناة، مؤكدا ان عمل المكاتب من اختصاص وزارة الداخلية".

وكانت وزارة ثقافة كوردستان قد قررت في السابع من الشهر الحالي اغلاق قناة ان ار تي لمدة اسبوع من دون صدور اي امر قضائي، وقامت بتمديد قرار الاغلاق لـ 7 ايام اخرى.

ا.ح

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