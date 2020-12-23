2020/12/23 | 11:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت اسعار صرف الدولار بشكل طفيف في

اسواق البورصة الرئيسية والاسواق

المحلية، اليوم الاربعاء (23 كانون الاول

2020).

وسجلت بورصة الكفاح 140500 دينار مقابل 100

دولار امريكي، فيما سجلت اسعار الصرف

امس

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع اسعار صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي في الاسواق المحلية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع اسعار صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي في الاسواق المحلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).