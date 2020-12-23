الصفار: تخفيض الرواتب يسري على الدرجات الخاصة والعليا

2020/12/23 | 11:20 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار، اليوم الاربعاء، ان تخفيض الرواتب يمكن أن يسري على الدرجات الخاصة والعليا دون المساس بذوي الدخل المتوسط والمحدود.وقال الصفار في تصريح صحفي، ان “لجنته ترفض المساس برواتب الموظفين خاصة ،وأنه يمثل حملاً جديداً عليهم”، مبيناً أن “تغيير سعر صرف الدينار يعد تخفيضاً غير مباشر لدخل الشخص لأن تغيير سعر صرف الدينار يعني تخفيض الرواتب بشكل غير مباشر لأنه سيحدث تضخماً في السوق بسبب ارتفاع الأسعار وبالتالي فإن راتب الموظف لا يأتي بنفس كمية السلع التي كان يجلبها قبل التخفيض”.وأضاف أنه “إذا كانت هناك حاجة ضرورية للتخفيض ،فلا بد أن تسري […]

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