فقراء العراق لا يدخلون الجنة..!

2020/12/23 | 11:22 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سمير داود حنوش عاشت حكومتنا الرشيدة على قراراتها ومقرراتها، وتحيا الورقة البيضاء, وندعو الله أن يحفظ حكومتنا من حسد الشعب وحقد الحاقدين ومن كل مكروه يُصيبها.وأبشروا يافقراء العراق فالقادم خيراً حسب قرارات الحكومة الرشيدة حيث سيزداد الفقراء فقراً والجياع … Readmore

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