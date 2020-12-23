أعاد 121 مادة صحفية لكتّابها الأصليين.. العُماني سليمان المعمري يجنّد نفسه لفضح السرقات الأدبية

2020/12/23 | 11:22 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جنّد الأديب والإعلامي العُماني سليمان المعمري نفسه لمتابعة ما يحدث من انتحالات وسرقات أدبية في الصحف العمانية، ابتداءً من العام 2017، حين أطلق من فيسبوك وتويتر حملة لكشف الانتحالات وفضحها وإعادة المقالات لأصحابها.ورغم مشاغله الوظيفية كرئيس لقسم البرامج الثقافية … Readmore

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