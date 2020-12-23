الجبوري: تخصيص 500 مليار دينار لتحسين البطاقة التموينية‏ ولتوزيع مستحقات ‏الفلاحين

2020/12/23 | 11:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن وزير التجارة، علاء الجبوري، تخصيص مبالغ كبيرة لتحسين البطاقة التموينية‏ ولتوزيع مستحقات ‏الفلاحين والمزارعين بموازنة الفين وواحد وعشرين.‏وقال الجبوري في تصريح صحفي، إن الأسبوعين الحالي والمقبل سيشهدان المباشرة بتوزيع خمس مئة مليار دينار من مستحقات الفلاحين والمزارعين من مسوقي محصولي الحنطة والشلب.

واضاف أن الحكومة خصصت مبالغ مالية جيدة ضمن موازنة عام الفين وواحد وعشرين لتحسين مفردات البطاقة التموينية ومستحقات مسوقي محصولي الحنطة والشلب من الفلاحين والمزارعين.

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