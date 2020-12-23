10 آلاف شخص يتطوعون لتلقي لقاح كورونا الايراني

2020/12/23 | 11:25 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..اعلن مدير فريق الابحاث لانتاج لقاح كورونا في لجنة تنفيذ اوامر الامام الخميني، حسن جليلي بان نحو 10 آلاف شخص تطوعوا لتلقي اللقاح الايراني المضاد لفيروس كورونا في البلاد.وقال جليلي في تصريح له، ان اكثر من 17 الفا سجلوا في المنظومة الاكترونية الخاصة بلقاح كورونا الايراني واعلن 9911 شخصا منهم التطوع لتلقي واختبار اللقاح.وحول احدث اوضاع انتاج لقاح كورونا الايراني قال جليلي: ان هذا اللقاح سيتم عرضه قبل حلول فصل الربيع القادم .واوضح بان فرق الابحاث التابعة للجنة بدات العمل ودرست مختلف اللقاحات، وتم اختبار احدها على الخنزير والارنب والقرد حيث عملنا في انتاجه وفقا لبروتوكولات “اف دي أي” الاميركية ومنظمة الصحة العالمية وكانت النتائج الحاصلة ايجابية في كل الحالات تقريبا.واضاف: ان اللقاح دخل من ثم مرحلة الاختبار الحيواني على القرد وكانت النتيجة الحاصلة مُرضية جدا ولم تكن له اعراض جانبية ويمكنني القول بثقة بان النتائج الحاصلة كانت اعلى من المعايير الدولية وتم تقديمها لوزارة الصحة ونوقشت مرارا.وصرح بان عملية تطوير لقاح ما يستغرق اكثر من 3 اعوام عادة وحتى من الممكن ان يستغرق الامر حتى 13 عاما الا ان ظروف تفشي هذا المرض استوجبت منا العمل للوصول الى النتائج بصورة اسرع.واشار الى ان اكثر من 17 الفا سجلوا اسماءهم في المنظومة الالكترونية الخاصة باللقاح الايراني واعلن 9911 شخصا منهم استعدادهم لتلقي واختبار اللقاح.وقال جليلي حول خصائص المتطوعين لتلقي اللقاح انه يجب ان تكون اعمارهم ما بين 18 الى 50 عاما واصحاء ولا سابقة للحساسية لديهم ولم يصابوا بمرض كورونا لغاية الان.واوضح بان المرحلة الاولى تتضمن حقن 56 شخصا باللقاح على وجبتين؛ الاولى في اليوم الاول والثانية بعد اسبوعين، وبعد 28 يوما من الحقنة الثانية تتم دراسة النتائج للاشخاص المتطوعين الذين تلقوا اللقاح.



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