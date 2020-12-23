مفوضية الانتخابات: 30 يومًا لتحديث سجلات الناخبين

2020/12/23 | 11:29 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت مفوضية الانتخابات، إتاحة عملية تحديث سجل الناخبين لمدّة 30 يومًا مطلع العام المقبل.

وذكرت المفوضية في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، أنها "أدرجت بيانات الناخبين من مواليد (2003،2002،2001) ضمن سجل الناخبين الورقي وقاعدة بيانات عدّة التسجيل الالكتروني"، مؤكدة شروعها بتدريب ملاكاتها المختصّة على إجراءات تحديث سجل الناخبين التي صدّق عليها مجلس المفوّضين".

وأوضح البيان، أن المفوضية "بحثت مع شركتي (أندرا الإسبانية) و(ميرو الكورية) نماذج عن الأجهزة والمعدّات الانتخابية المقترح استخدامها في الانتخابات المقبلة بحضور ممثّل عن بعثة الأمم المتّحدة في العراق والفريق الفنّي من دائرة العمليات وتكنولوجيا المعلومات".

كما بحثت المفوضية مع اللجنة القانونية النيابية، عمليتي التسجيل البايومتري، وتوزيع بطاقة الناخب الالكترونية البايومترية، ومرحلة تحديث سجل الناخبين"، مؤكدة "استمرارها بعملية تسجيل الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنحهم إجازة التأسيس"، وفق البيان.

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