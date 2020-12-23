2020/12/23 | 11:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع

اندلع حريق بقطار محمل بالنفط الخام بعد خروجه عن مساره في مقاطعة واتكوم بواشنطن الأمريكية، وأصدرت السلطات أوامر بإجلاء السكان بمحيط نصف ميل من موقع الحادث.

وقالت هيئة السكك الحديد BNSF في بيان على تويتر: إن القطار انحرف عن مساره وخرجت خمس عربات عن السكة.

وأشارت إلى أن "اندلاع حريق في عربات القطار الأخيرة وأن أطقم الاستجابة للطوارئ تعمل على تقييم الوضع".

وتم الإعلان عن الإخلاء على الإنترنت من مسؤول العلاقات العامة في ولاية واشنطن، الذي حث جميع "السكان والزوار" على مغادرة المنطقة المجاورة للقطار المشتعل حيث تشمل منطقة الإخلاء مدرسة ابتدائية وكنيسة والعديد من الشركات.

واضافت انه "لم يتم بعد تحديد سبب الحادث ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات "

ووقع الحادث في بلدة كستر الصغيرة التي يقل عدد سكانها عن 400 نسمة وتقع على بعد أميال قليلة من الحدود بين الولايات المتحدة وكندا.

المصدر: RT

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( اِنحراف قطار محمَّل بالنفط في واشنطن ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( اِنحراف قطار محمَّل بالنفط في واشنطن ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).