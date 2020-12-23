2020/12/23 | 11:29 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شريط الاخبار

الأربعاء 23 ديسمبر 2020 | 11:26 صباحاً

| عدد القراءات : 4

مستشار الحكومة المالي يرجح ارتفاع اسعار النفط الى 65 دولارا

رجح المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح ،ارتفاع أسعار النفط إلى 65 دولاراً .



وقال محمد صالح في تصريح صحفي ان : الانفتاح في الاقتصاد العالمي يعظم الطلب المستدام على النفط، مبينا ان ارتفاع أسعار النفط سيحول عجز الموازنة إلى افتراضي".



وتابع ان : وضوح الرؤية في الاقتصاد العالمي سيبلغ مداه في الربع الأول من العام 2021

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشار الحكومة المالي يرجح ارتفاع اسعار النفط الى 65 دولارا) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشار الحكومة المالي يرجح ارتفاع اسعار النفط الى 65 دولارا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).