ميسي: عندما بدأت اللعب لم أكن أعتقد مطلقا أنني سأحطم رقما قياسيا

2020/12/23 | 11:29 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} علق الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة الإسباني، على تحقيقه رقما قياسيا جديدا في مسيرته مع ناديه، بعد تحطيمه رقم أسطورة كرة القدم في البرازيل والعالم بيليه، مسجلا 644 هدفا، متخطيا رقم بيليه في عدد الأهداف مع فريق واحد.

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