2020/12/23 | 11:29 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز}اعلنت خلية الأعلام الأمني،الاربعاء، عن قتل داعشي خطير وتدمير وكرين بقصف للتحالف في جبال حمرين

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