العمليات المشتركة / لنينا/ :طيران التحالف الدولي يدمر مضافتين لداعش في سلسلة جبال حمرين

2020/12/23 | 11:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلنت قيادة العمليات المشتركة عن توجية طيران التحالف الدولي ضربة جوية ادت الى تدمير مضافتين لداعش بداخلهما ارهابيان احدهما قيادي بالتنظيم في سلسلة جبال حمرين ".وقال الناطق باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح ل/ لنينا/ انه وبتوجيه من العمليات المشاركة وجه طيران التحالف الدولي ضربتين جويتين في سلسلة جبال حمرين ليلة امس ، اسفرتا عن تدمير مضافتين اثنتين وقتل ارهابيين اثنين احدهما قيادي بداعش "./انتهى9

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