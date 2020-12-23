الربيعي : تأييد محكمة الكرخ إبطال تجديد عقود شركات الهاتف يعد نصراً لجميع العراقيين

2020/12/23 | 11:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكد النائب عن تحالف سائرون علاء الربيعي تأييد محكمة استئناف الكرخ قرار إبطال تجديد عقود تراخيص شركات الهاتف.وقال الربيعي في تصريح صحفي : ان" تأييد قرار الإبطال يعد نصراً لجميع العراقيين" ، مشيرا الى ان عقود شركات الهاتف النقال فيها هدر للمال العام وسرقة لجيوب المواطنين وضياع لأموال الدولة ومواردها".واوضح ان قرار التأييد شبه تحرير لقطاع الاتصالات من المحتكرين"، مؤكدا تحقيق النصر بمساندة القضاء العراقي وكذلك دور الشعب العراقي".وأيدت محكمة استئناف الكرخ اليوم الاربعاء الحكم الابتدائي بإبطال تجديد عقود تراخيص شركات الهاتف ./انتهى9

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