الأمطار تعود إلى العراق.. حالة الطقس لليوم واليومين المقبلين

2020/12/23 | 11:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الأربعاء (23 كانون الأول 2020)، حالة الطقس الجوية في مختلف مناطق البلاد، فيما أشارت إلى أن اليوم وغداً سيشهدان تساقط أمطار في بعض مناطق العراق.

ووفقاً لجداول الهيأة التي تلقتها (بغداد اليوم)، فإن "طقس المنطقة الوسطى سيكون اليوم غائماً جزئياً مع تساقط زخات مطر في الأقسام الشرقية منها، والمنطقة الشمالية سيكون طقسها اليوم غائماً مع تساقط زخات مطر قد تكون رعدية أحياناً، وتساقط الثلوج في الأقسام الجبلية منها، وتكون شدة الأمطار بين متوسطة إلى غزيرة، وكذلك المنطقة الجنوبية، ستشهد اليوم تساقط زخات مطر متفرقة بعد الظهر".

وأشارت إلى أن "طقس يوم غد الخميس في المنطقة الوسطى سيكون غائماً مع فرصة لتساقط زخات مطر متفرقة في الأقسام الشرقية منها، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً، بينما المنطقة الشمالية ستشهد تساقط أمطار وثلوج في الأقسام الجبلية، في حين سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية، بين صحو إلى غائم جزئي، مع تساقط أمطار خفيفة متفرقة خلال النهار، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات".

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