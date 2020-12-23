2020/12/23 | 11:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كركوك

أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء (23 كانون الاول 2020)، إلقاء القبض على أربعة إرهابيين في محافظة كركوك، يدعمون عناصر تنظيم داعش، لوجستياً.

وذكرت الوكالة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية، تمكنت من القاء القبض على اربعة ارهابيين في ناحية الرياض بمحافظة كركوك مطلوبين وفق أحكام المادة 4 ارهاب، لانتمائهم لعصابات داعش الارهابي".وأضاف البيان، أن "الإرهابيين عملوا على تقديم الدعم اللوجستي من مواد غذائية، ومستلزمات طبية، وادوية، وملابس، واجهزة اتصال، لعناصر داعش المتواجدين داخل احد اوكار داعش في وادي زغيتون، واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على اربعة إرهابيين في كركوك يدعمون داعش "لوجستيا") نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على اربعة إرهابيين في كركوك يدعمون داعش "لوجستيا") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).