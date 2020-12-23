صحيفة: السلطة الفلسطينية تعاقب

2020/12/23 | 11:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلب العشرات من موظفي السلطة الفلسطينية من الاتحاد الأوروبي والأطراف الدولية الأخرى، إلى وقف المساعدات المالية لحكومة السلطة الفلسطينية، بعدما "علقت رواتبهم بشكل غير قانوني بسبب انتماءاتهم السياسية".

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