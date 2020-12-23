تعرف على اسعار الذهب والدولار في الأسواق المحلية؟

2020/12/23 | 11:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- سجل سعر (مثقال) الذهب المستورد في الاسواق المحلية، الاربعاء، ارتفاعا طفيفا، فيما واصلت اسعار صرف الدولار بالارتفاع في الاسواق المحلية.وأفاد مراسلنا، بأن “سعر البيع لـ(مثقال) الذهب المستورد في الاسواق المحلية بلغ 370.000 الف دينار”.واضاف أن “سعر الشراء لـ (مثقال) الذهب المستورد، بلغ، 360.000 الف دينار”.وأشار مراسلنا، إلى ان سعر […]

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