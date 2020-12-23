البرلمان الايراني: قادرون على اصطياد الغواصة النووية الأميركية

2020/12/23 | 11:38 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أكد النائب الأول لرئيس مجلس الشورى الاسلامي أمير حسين قاضي زادة هاشمي، الأربعاء، ان ايران ليست قلقة من عبور الغواصة النووية الأمريكية مضيق هرمز ودخولها مياه الخليج الفارسي.وقال قاضي زادة هاشمي: “القوات الإيرانية قادرة على اصطياد الغواصة النووية الأمريكية “يو إس إس جورجيا” بشكبة صيد، إيران ليست قلقة من التحركات العسكرية الأمريكية مؤخرا في مياه الخليج الفارسي”.وأضاف: “ليست هذه المرة الأولى التي تحدث فيها هكذا تحركات، ولم يحدث أن يكون الخليج الفارسي خاليا من التواجد الأجنبي، فقد أقامت بريطانيا والولايات المتحدة قواعد في الخليج الفارسي، وأينما تواجدت هاتان الدولتان، فهذا يعني أن إسرائيل قد تسللت”.وتابع: “هذه القواعد بأسم بريطانيا والولايات المتحدة، لكنها رسميا بيد إسرائيل، وطبعا نحن لا نعترف بإسرائيل كدولة، بل هي جزء من هوية الولايات المتحدة في غرب آسيا، لذا فهذا ليس جديدا ولا جديا بالنسبة لنا”.



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