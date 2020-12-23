2020/12/23 | 11:41 - المصدر: سفن سكاي

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هناك تفاصيل اخرى بخصوص احصائية الزواج والطلاق لشهر تشرين الثاني لسنة٢٠٢٠ 7 SKY TV.

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