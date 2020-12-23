نائب: كتل وزعامات سياسية داعمة لـ”شركات النقال”

2020/12/23 | 11:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..اتهم النائب عدي الشعلان، الاربعاء، كتلا وزعامات سياسية بدعم شركات الهاتف النقال في البلاد، مشسرا الى أن تلك الشركات لاتزال تتعامل بالدولار في خدماتها.وقال الشعلان في حديث لـ/ المعلومة/،ان” تاسيس شركة حكومية للهاتف النقال او دعم ادراج شركات جديدة في السوق العراق بات ضرورة ملحة من اجل خلق تنافسية تسهم في تحسين الخدمات وخفض الكلفة التي نراها عالية جدا خاصة وان خدمات الشركات الان هي بالاساس بالدولار وليس الدينا عكس كل دول العالم”.واضاف الشعلان،ان” دفاع الحكومة عن الشركات النقال يثير الكثير من علامات الاستفهام”، مبينا أن “تلك الشركات تحظى بدعم من قبل كتل وزعامات سياسية في العراق رغم انها مديونة لخزينة الحكومة وخدماتها دون المستوى والمواطن هو الضحية في نهاية المطاف”.واشار الى ان” احتكار سوق الاتصالات في العراق يجب ان ينتهي واعطاء مجال لشركات اخرى بالعمل وتقديم الخدمات لافتا الى ان اغلبية اعضاء مجلس النواب داعمين لاحداث متغيرات جوهرية في سوق الاتصالات بما يسهم في خلق فائدة للصالح العام”.وتسيطر 3 شركات على سوق الاتصالات الخلوية في العراق رغم الديون المترتبة بذمتها للحكومة ولم تسددها رغم المطالبات الكثيرة.انتهى 25 ف

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