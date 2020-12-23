المفوضية العليا للانتخابات تعلن فتح سجل الناخبين لمدة 30 يوماً

2020/12/23 | 11:44 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عن افتتاحها تحديث سجل الناخبين لمدّة 30 يوماً ابتداءً من 2 كانون الثاني 2021 ولغاية 2 شباط 2021.ووفقا للتصريح الاسبوعي للمفوضية أن مفوضية الانتخابات تدرج بيانات الناخبين من مواليد (2003، 2002، 2001) ضمن سجل … Readmore

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