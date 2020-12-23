انخفاض اسعار النفط بعد بيانات تظهر ارتفاع المخزون الامريكي من الخام

2020/12/23 | 11:44 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفضت اسعار النفط، الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات صناعية ارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية الأسبوع الماضي.وأفاد معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام ارتفعت بمقدار 2.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 18 كانون الاول.وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، … Readmore

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