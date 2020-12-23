2020/12/23 | 11:45 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]أبدى المدير الفني لنادي ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، استياءه وانزعاجه من التصريحات التي أدلى بها مدرب برشلونة، الهولندي رونالد كومان بشأن "محاباة" الحكام للفريق الملكي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زيدان يبدي انزعاجه من تصريحات مدرب برشلونة ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زيدان يبدي انزعاجه من تصريحات مدرب برشلونة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).