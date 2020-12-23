المفوضية العليا للانتخابات تبحث مع القانونية النيابية عمليتي التسجيل البايومتري وتوزيع بطاقات الناخبين

2020/12/23 | 11:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحثت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مع اللجنة القانونية النيابية عمليتي التسجيل البايومتري وتوزيع بطاقة الناخب الالكترونية ومرحلة تحديث سجل الناخبين.

وأكدت المفوضية في بيان فتح باب تحديث سجل الناخبين لمدة ثلاثين يوما ابتداء من الثاني من الشهر المقبل ولمدة شهر واحد فقط لإدراج بينات الناخبين الجدد ضمن سجل الناخبين، مشيرة إلى اجراء مباحثات مع شركتي أندرا الإسبانية وميرو الكورية بشأن نماذج الأجهزة والمعدّات الانتخابية المقترح استخدامها في الانتخابات المقبلة.

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