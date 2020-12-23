اعتقال 4 ارهابيين في كركوك

2020/12/23 | 11:50 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية الاتحادية، اليوم الاربعاء، عن اعتقال 4 ارهابيين في ناحية الرياض جنوب غربي محافظة كركوك.

وقالت وكالة الاستخبارات في بيان: تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات من القاء القبض على 4 ارهابيين في ناحية الرياض بمحافظة كركوك مطلوبين وفق احكام المادة 4 ارهاب لانتمائهم لعصابات داعش الارهابية.

واضاف البيان: ان الارهابيين المعتقلين عملوا على تقديم الدعم اللوجستي من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والادوية والملابس واجهزة الاتصال لعناصر تنظيم داعش الارهابي المتواجدين داخل احد الاوكار في وادي زغيتون، واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية.

PUKmedia اعلام وزارة الداخلية

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