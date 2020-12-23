2020/12/23 | 11:50 - المصدر: NRT عربية

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تحديث سجل الناخبين

فوتو: ارشيف

منذ 12 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الأربعاء، عن افتتاح عملية تحديث سجل الناخبين لمدة 30 يوما ابتداء من الثاني من شهر كانون الثاني عام 2021.

وذكرت المفوضية في بيان، اليوم، 23 كانون الأول 2020، ان "مفوضية الانتخابات تفتتح عملية تحديث سجل الناخبين لمدة 30 يوما ابتداء من تاريخ 2/1/2021 ولغاية تاريخ 2/2/2021".

وأضاف البيان أن "مفوضية الانتخابات أدرجت بيانات الناخبين من مواليد (2003،2002،2001) ضمن سجل الناخبين الورقي وقاعدة بيانات عدة التسجيل الالكتروني".

وأشار إلى أن "المفوضية تبحث مع شركتي (أندرا الإسبانية) و(ميرو الكورية) نماذج عن الأجهزة والمعدات الانتخابية المقترح استخدامها في الانتخابات المقبلة بحضور ممثل عن بعثة الأمم المتحدة في العراق والفريق الفني من دائرة العمليات وتكنولوجيا المعلومات".

كما بحثت مفوضية الانتخابيات مع اللجنة القانونية النيابية، عمليتي التسجيل البايومتري، وتوزيع بطاقة الناخب الالكترونية البايومترية ومرحلة تحديث سجل الناخبين، مؤكدة استمرارها بعملية تسجيل الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنحهم إجازة التأسيس.

ر.إ

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