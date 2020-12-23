حمدون تعقيبا على تصريح لها: ناقلوه تصيدوا في تفسير العبارات

2020/12/23 | 11:50 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

نفت النائبة محاسن حمدون، الاربعاء، ما تم تداوله في وسائل الإعلام، من تصريح على لسانها حول رواتب النواب وعدم استحقاقهم للتخفيضات التي اقترحتها موازنة عام 2021.

وقالت حمدون، في بيان تلقى ديجيتال ميديا ان ار تي نسخة منه، اليوم (23 كانون الاول 2020) إن "ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي عن تصريحي على أن (راتب النائب لايستحق التخفيض) غير صحيح.

وأضافت، أن "ناقل التصريح قد تصيد في تفسير العبارات ونهائيا لم يكن هذا المقصود وإنما المقصود أن النائب هو مكلف بخدمة عامة وهو مشمول بالتخفيض من 50 – 60%، ولم اعترض على ذلك بتاتا وكان الجواب للتوضيح ليس إلا.

وتابعت، أن "عمليات الاستهداف المباشر والتسقيط اصبحت واضحة للجميع وذلك لكوني لا اوافق على القرارات الحكومية بما يخص خفض سعر قيمة الدينار العراقي وتخفيض رواتب الموظفين".

وقالت، "هذا حال من يطالب بحقوق أهله، فيتعرض للتسقيط والتنكيل المباشر عن طريق الجيوش الالكترونية".

ا.ح

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