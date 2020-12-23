الأمم المتحدة: العقوبات الأميركية على إيران منافية للقرار 2231

2020/12/23 | 11:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكّدت وكيلة الأمين العام للأمم

المتحدة للشؤون السياسية، روزماري دي

كارلو، "التزام الأمم المتحدة على مستوى

الأمانة العامة ومجلس الأمن الدولي،

بالاتفاق النووي مع إيران".

وأعربت دي كارلو، عن أسفها لتراج

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