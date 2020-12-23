بالوثيقة.. عالية نصيف تحيل ملفات فساد رئيس الوقف السني الى الإدعاء العام وتطالب بمنعه من السفر الى حين انتهاء التحقيقات

2020/12/23 | 11:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت النائبة عالية نصيف هيئة النزاهة

والإدعاء العام بمنع رئيس ديوان الوقف

السني من السفر الى حين انتهاء

التحقيقات في ملفات الفساد المنسوبة

إليه، مبينة أن الفساد المالي في الوقف

وصل إلى استخدام بيوت ا

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