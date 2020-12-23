اشتم الاسلام تصبح مفكرا

2020/12/23 | 11:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سامي جواد كاظم

كم هائل من البرامج والحوارات

واللقاءات مع شخصيات يقال عنها علمانية

وهي اصلا لم تتفق حتى هذه اللحظة على

تعريف جامع ومانع للعلمانية ، هذه

الشخصيات كسبت شهرتها من خلال تهجمها

على الاسلام

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