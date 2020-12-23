بومبيو يثمن المساعي التي تبذلها حكومتا العراق واقليم كردستان للتوصل لاتفاق بشأن الموازنة

2020/12/23 | 11:51 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ثمن وزير الخارجية الأميركي عالياً المساعي التي تبذلها حكومتا العراق وإقليم كوردستان من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة وحثهما على الالتزام بالتقاسم “العادل” للعائدات.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو مع رئيس وزراء إقليم … Readmore

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