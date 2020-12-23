القضاء العراقي يعمم على المحاكم المختصة لاتخاذا الاجراءات القانونية بحق من يسبب الضرر بالاقتصاد الوطني

2020/12/23 | 11:51 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه مجلس القضاء الأعلى تعميماً إلى محاكم التحقيق في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يسبب الضرر بالاقتصاد الوطني.مجلس القضاء الاعلى وفق بيان صادر عنه تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه، وجه كافة محاكم التحقيق لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق … Readmore

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