نائبة تتهم رئاسة البرلمان بعرقلة عقد الجلسة الطارئة لاستضافة الكاظمي وعلاوي

2020/12/23 | 11:56 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..اتهمت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ندى شاكر جودت , الأربعاء , رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وهيئة رئاسة المجلس بعرقلة عقد الجلسة الطارئة لاستضافة الكاظمي ووزير المالية محمد علاوي بشأن قرار رفع سعر صرف الدولار وتداعياته السلبية على اسوق المحلية , واصفة اعلان الكاظمي بقبول زعماء الكتل السياسية كافة بتخديد صعر صرف الدولار بـ ” الكذبة ” .وقالت جودت في تصريح لـ / المعلومة / , إنه “قبل ثلاثة أيام تم جمع اكثر من 100 توقيع قدم لهيئة رئاسة مجلس النواب لعقد جلسة طارئة واستدعاء رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير المالية محمد علاوي وعدد من المعنيين لتوجيه عدد من الأسئلة التي تخص رفع سعر صرف الدولار وما هي مبراتهم بشان ذلك”.وأضافت ان ” رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وهيئة الرئاسة الى اليوم يماطلون ويبررون باعذار غير مفهومة لغرض تمييع عقد الجلسة ” , مؤكدة ان ” النواب الموقعين سيتوجهون ظهر اليوم الى رئاسة المجلس للضغط بالإعلان عن موعد جديد للجلسة بعدما كان من المقرر عقدها اليوم الأربعاء بحسب طلب الموقعيين من النواب ” .وأشارت جودت الى ان ” اعلان الحكومة بأنها استحصلت على موافقة جميع رؤساء الكتل برفع سعر صرف الدولار بـ 1450 دينار مجرد كذبة ولم يحصل مثل هذا التوافق بالكامل ” .



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