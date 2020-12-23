2020/12/23 | 12:00 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 23 ديسمبر 2020 | 11:57 صباحاً

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التحالف الدولي ينفذ ضربتين على مواقع داعش في حمرين

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الأربعاء، تنفيذ طيران التحالف الدولي لضربتين جويتين في سلسلة جبال حمرين.



وذكرت الخلية في بيان ، أنه "بأمر من قيادة العمليات المشتركة، طيران التحالف الدولي ينفذ ضربتين جويتين في سلسلة" جبال حمرين".



وأضافت، أن "الضربتين اسفرتا عن قتل ارهابيين اثنين من عصابات داعش احدهم قيادي خطير، فضلا عن تدمير وكرين للإرهابيين بالكامل

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