2020/12/23 | 12:00 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أصدرت دائرة البيطرة احدى دوائر وزارة الزراعة، الاربعاء، توجيهات بشأن الدراسات العلمية، فيما ثمنت جهود الباحثين من الاطباء البيطريين العاملين لديها الحاصلين على براءات اختراع من الجهات المعنية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دائرة البيطرة تصدر توجيهات بشأن الدراسات العلمية) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دائرة البيطرة تصدر توجيهات بشأن الدراسات العلمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).