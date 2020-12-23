2020/12/23 | 12:00 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الاربعاء، ضبط 3 شاحنات محملة بمواد مختلفة عند مداخل مديرية كمرك المنطقة الشمالية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط (٣) شاحنات محملة بمواد مخالفة للشروط عند مداخل كمرك المنطقة الشمالية) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط (٣) شاحنات محملة بمواد مخالفة للشروط عند مداخل كمرك المنطقة الشمالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).