إجراءات قانونية بحق المتلاعبين بأسعارخطوط الانترنت

2020/12/23 | 12:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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جددت وزارة الاتصالات تأكيدها عدم وجود ارتفاع في أسعار خطوط الانترنت، فيما توعدت المستغلين من الشركات بمحاسبتهم قانونياً.

وقال المتحدث باسم الوزارة رعد المشهداني لوكالة الأنباء العراقية إن “الوزارة لا تتأثر بتغيير سعر الصرف لاسيما أنها تتعامل بالدينار”.

وأضاف “إذا كان هنالك استغلال من أصحاب الأبراج والشركات متخذين من تغيير سعر الصرف وسيلة لرفع الأسعار، فسوف نبدأ بمحاسبتهم وفق القانون”.

وكانت وزارة الاتصالات أكدت في وقت سابق أن أجور البنى التحتية لمزودي خدمة الانترنت باقية في الوقت الحاضر ولن تتغير مع تغيير سعر الصرف”.

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