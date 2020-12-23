أمطار في بحر العراق.. حركة الأمواج والرياح ودرجات الحرارة

2020/12/23 | 12:11 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت شركة موانئ العراق، النشرة الجوية والبحرية المتوقعة لمحافظة البصرة ليومي الخميس والجمعة المقبلين في "بحر العراق".

وذكرت الشركة في بيان تلقى "ناس"، نسخة منه، (23 كانون الأول 2020)، أن الحالة الجوية والبحرية المتوقعة خلال الساعات الثمان والأربعين المقبلة ستكون على النحو الآتي:

الخميس 24 – 12 – 2020

الـطــقــس :

غائم جزئي الى غائم مع فرصة لتشكل الضباب في الصباح الباكر إضافة الى فرصة لتساقط امطار خفيفة متفرقة تكون رعدية احياناً يتحول بعدها تدريجياً الى صحو مع وجود بعض الغيوم و درجات الحرارة مقاربة الى اليوم السابق

درجات الحرارة :

الصغرى :10 العظمى : 18

الريـــاح :

جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ( 10 – 20 ) كم/ساعة تنشط على فترات الى ( 30 – 40 ) كم/ساعة مسببة لتصاعد الغبار على بعض المناطق .

مدى الرؤيــــة :

( 6 – 8 ) كم وفي الضباب او المطر او الغبار اقل من ( 2 ) كم .

حالة البحر :

خفيف الى معتدل الموج ارتفاع الموج: ( 1 - 5 ) قدم .

الريـــاح :

جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية ( 10 – 40 ) كم/ساعة .

درجة حرارة الماء : 18

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الجمعة 25 – 12 – 2020

الـطــقــس :

صحو مع ظهور بعض الغيوم المتفرقة و درجات الحرارة تنخفض عن اليوم السابق

درجات الحرارة :

الصغرى : 8 العظمى : 16

الريـــاح :

شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ( 10 – 20 ) كم/ساعة تنشط على فترات الى ( 30 – 40 ) كم/ساعة.

مدى الرؤيــــة :

( 8 – 10 ) كم .

حالة البحر :

خفيف الى معتدل الموج ارتفاع الموج: ( 2 - 5 ) قدم .

الريـــاح :

شمالية غربية ( 20 – 40 ) كم/ساعة .

درجة حرارة الماء : 18

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