2020/12/23 | 12:12 - المصدر: سفن سكاي

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محكمة الاستئناف تؤيد الحكم الصادر من محكمة بداءة الكرخ وتقرر انه لا مانع قانوني من تجديد رخصة شركات الهاتف النقال بعد تصويب قرار مجلس أمناء هيئه الاعلام والاتصالات الجديد والقاضي بالزام الشركات بدفع كافة الديون والمستحقات المالية المترتبة عليها وتخول الهيئه بتوقيع عقد التجديد ونشر خدمات الجيل الرابع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محكمة استئناف الكرخ : لامانع من تجديد رخصة شركات الهاتف النقال 7 SKY TV.

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