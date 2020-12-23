ديالى تكشف اجمالي اصابات “حبة بغداد” وتؤكد بدء استخدام الهندي

2020/12/23 | 12:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى..كشف مسؤول حكومي في ديالى، الاربعاء، عن اجمالي الاصابات بمرض حبة بغداد في ناحية محررة شمال المحافظة.وقال مدير ناحية العظيم(60كم شمال بعقوبة) عبد الجبار العبيدي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” اجمالي الاصابات المسجلة رسميا بمرض حبة بغداد بلغت اكثر من 50 اصابة اغلبها في صفوف الاطفال لافتا الى فرق طبية بدات اجراءات الاحتواء من خلال لقاحات مضادة للمرض”.واضاف العبيدي،ان” الفرق الصحية تستخدم لقاحات هندية بالوقت الراهن للحد من الاصابات وتاثيرها على الأطفال”، لافتا ان “العلاج الفعال هو مايعرف باللقاح الانكليزي الذي ثبت فعاليته في مواجهة حبة بغداد من اول حقنة في المواسم الماضية مؤكدا ضرورة اعادة النظر في اللقاحات ونوعياتها من اجل احتواء المرض”.وحبة بغداد هو مرض جلدي ينتشر بين موسم واخر في بعض مناطق ديالى وخاصة العظيم وهو يترك اثار وندوب على الوجوه والايادي.انتهى/ 25 ف

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