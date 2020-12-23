الذهب يرتفع رغم تهديد ترامب

2020/12/23 | 12:15 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ ارتفعت أسعار الذهب اليوم مدعومة بهبوط الدولار واستمرار تفاؤل المستثمرين حيال حزمة التحفيز بالولايات المتحدة حتى بعد تهديد الرئيس دونالد ترامب بعدم توقيع حزمة المساعدات.وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1864.29 دولار للأونصة، بحلول الساعة 07:05 بتوقيت غرينيتش، في حين استقرت عقود الذهب الأمريكية الآجلة عند 1869.5 دولار للأونصة.وانخفض الدولار الأمريكي بنسبة 0.2 بالمئة مقابل سلة من العملات، مما زاد جاذبية الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.وجاءت زيادة الذهب بالرغم من تهديد ترامب أمس الثلاثاء بعدم توقيع حزمة الإنقاذ المرتبطة بفيروس كورونا، قائلا إنه يجب تعديلها لزيادة مبلغ التحفيز.وقال غيغار تريفيدي محلل شؤون السلع الأساسية […]

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