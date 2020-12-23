2020/12/23 | 12:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلالة كورونا الجديدة تعلق النشاطات الفنية في العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/23 | 12:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سلالة كورونا الجديدة تعلق النشاطات الفنية في العراق) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سلالة كورونا الجديدة تعلق النشاطات الفنية في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).