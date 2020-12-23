الاتصالات تنفي ارتفاع أسعار الانترنت بعد تغيير سعر صرف الدولار

2020/12/23 | 12:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

نفت وزارة الاتصالات، وجود ارتفاع في أسعار خطوط الانترنت بعد تغيير سعر صرف الدولار، فيما توعدت "المستغلين" بمحاسبتهم قانونياً.

وقال المتحدث باسم الوزارة رعد المشهداني، في حديث لوكالة الأنباء الرسمية، إن "الوزارة لا تتأثر بتغيير سعر الصرف لا سيما أنها تتعامل بالدينار".

وأضاف "إذا كان هنالك استغلال من أصحاب الأبراج والشركات متخذين من تغيير سعر الصرف وسيلة لرفع الأسعار، فسوف نبدأ بمحاسبتهم وفق القانون".

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