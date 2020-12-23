2020/12/23 | 12:21 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاربعاء، عن فتح عملية تحديث سجل الناخبين لمدّة (30) يوماً في بداية العام المقبل.

وقالت مفوضية الانتخابات في بيان: ستقوم المفوّضية العليا المستقلّة للانتخابات بفتح مراكز التسجيل الإلكتروني (البايومتري) البالغ عددها (1079) مركز تسجيل تابع لمكاتب المحافظات الانتخابية في عموم أرجاء العراق، لإجراء عملية تحديث سجل الناخبين لمدّة (30) يومًا ابتداءً من تاريخ 2/1/2021 ولغاية تاريخ 2/2/2021.

واضاف البيان: ان المفوضية تعتمد في إعداد سجل الناخبين على أحدث قاعدة بيانات سجل ناخبين معدّة وفقًا لقاعدة بيانات البطاقة التموينية، وبموجب ما ورد في الفصل السادس من المادّة (18) من قانون انتخابات مجلس النوّاب العراقي رقم (9) لسنة 2020، وستكون بيانات الناخبين من مواليد (2003،2002،2001) مدرجة ضمن سجل الناخبين الورقي وقاعدة بيانات عدّة التسجيل الالكتروني، لغرض جمع بيانات الناخبين النصية والحيوية (البايومترية) وتحديثها، استعدادًا لإجراء انتخاب مجلس النوّاب العراقي.

واشار البيان الى ان المفوضية شرعت بتدريب ملاكاتها المختصّة على إجراءات تحديث سجل الناخبين التي صدّق عليها مجلس المفوّضين.

PUKmedia اعلام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات

‌

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المفوضية تفتتح عملية تحديث سجل الناخبين لمدة شهر) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المفوضية تفتتح عملية تحديث سجل الناخبين لمدة شهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).